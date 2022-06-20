جوانب غير واضحة في إستشارات التكليف! (الجمهورية)

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لفتت مصادر مطلعة لصحيفة "" إلى أن هناك ثلاثة جوانب ما زالت غير واضحة بعد في مسار إستشارات التكليف:الجانب الأول: موقف "التيار الوطني الحر" الذي كان واضحًا ومحسومًا في انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، وخاض هذا الإستحقاق جنبًا إلى جنب مع حلفائه في 8 آذار، فيما موقفه من التكليف ما زال مبهمًا.الجانب الثاني يتعلق بمدى قدرة الفريق المعارض على توحيد صفوفه أولًا والإتفاق ثانيًا على شخصية واحدة يصار إلى تسميتها في الإستشارات ومن هي هذه الشخصية.الجانب الثالث يرتبط بـ"حزب الله" وما إذا كان سيخوض هذا الإستحقاق بالشراسة والجدية نفسها التي خاض فيها الإنتخابات الداخلية في مجلس النواب، أم أنه سيخوضها بسلاسة ومن دون جهد لتوحيد الصفوف.