صحف اليوم 21 حزيران 2022 - 00:04 21/06/2022 00:04:51 عون لـ"الاخبار": نحن بحاجة إلى رئيس حكومة يمتلك تجربة في معالجة المشكلة الاقتصادية

عون يتساءل عن تهرّب القضاء من محاكمة سلامة

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وشدد عون في حديث لـ



وأيّد رئيس الجمهورية حكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات.، مشيرا إلى أنه من الضرروري أن تكون الحكومة مؤلّفة كلها من تكنوقراط أو حكومة سياسية، واعتبر أن قوة الحكومة في توازنها.



وتساءل عون عن سبب تهرّب القضاء من معركة تقع في صلب مهمته، وهي الادعاء على حاكم مصرف لبنان، ومع ذلك يحمونه. يعزو رئيس الجمهورية ميشال عون تأخر تحديده موعد الاستشارات النيابية الملزمة إلى صواب حدسه: «تأخُّر اتفاق الكتل على الرئيس المكلف يبعث على القلق حيال ما يمكن أن ينبثق من الاستشارات الملزمة. تعمّدت تأخير الموعد ريثما تنضج فكرة التوافق على رئيس مكلف، لأن المعضلة هي في الخطوة التالية: تأليف الحكومة لا تسمية الرئيس المكلف. كنت في انتظار بلورة خيارات الكتل النيابية القديمة والجديدة".وشدد عون في حديث لـ "الاخبار" على أننا في حاجة إلى رئيس حكومة يرافق الأشهر المقبلة التي لا تقتصر على انتخابات رئاسة الجمهورية، موضحا أننا نريد رئيساً للحكومة يمتلك تجربة واحترافاً في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي نتخبّط فيها.وأيّد رئيس الجمهورية حكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات.، مشيرا إلى أنه من الضرروري أن تكون الحكومة مؤلّفة كلها من تكنوقراط أو حكومة سياسية، واعتبر أن قوة الحكومة في توازنها.وتساءل عون عن سبب تهرّب القضاء من معركة تقع في صلب مهمته، وهي الادعاء على حاكم مصرف لبنان، ومع ذلك يحمونه.

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