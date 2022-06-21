صحف اليوم
21 حزيران 2022 - 00:05
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بوحبيب لـ"الجمهورية": 4 أشهر حاسمة... وهذا ما تبلغه هوكشتاين

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بوحبيب لـ&quot;الجمهورية&quot;: 4 أشهر حاسمة... وهذا ما تبلغه هوكشتاين
Lebanon News
أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سمع خلال زيارته الأخيرة من الرؤساء الثلاثة موقفًا موحدًا قوامه التمسك بالخط 23 مع حقل قانا كاملًا ورفض أي تراجع إلى ما دون هذا الخط.

وأوضح لصحيفة "الجمهورية" أن الخط 23 جرى إيداعه لدى الأمم المتحدة منذ عام 2011 وهو موضع تفاهم بين جميع المسؤولين المعنيين في الدولة، أما بالنسبة إلى الخط 29 فإنه تفاوضي فقط كما جزم من وضعه.
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ونبه بوحبيب إلى أن الوقت لا يعمل لمصلحتنا وعلى لبنان إستغلال الاشهر الأربعة المتبقية قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية لإنجاز الإتفاق.

ورجح أن توافق إسرائيل على احتساب حقل قانا ضمن حصة لبنان شرط أن تنال مقابلًا في مكان آخر.
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