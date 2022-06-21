ملف التكليف: خلط جديد للأوراق (الاخبار)

أكدت مصادر مطّلعة على أجواء نواب التغيير أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما خص اختيار اسم لرئاسة الحكومة، مرجّحة أن المشاورات القائمة ستصبّ في مصلحة السفير نواف سلام، و"لو أن الخطوة أثارت استياء بعض النواب التغييريين".
وأوضحت المصادر لـ"الاخبار"
أنه على صعيد النواب المستقلين، وهم غالبيّتهم من السنّة، فقد انتهى اللقاء الذي انعقد أمس في منزل النائب نبيل بدر على توافق في شأن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي للمهمة، مشيرا إلى أن النواب الذين شاركوا هم 11 من أصل 13، إذ تغيّب عن الحضور النائبان وليد البعريني وسجيع عطية لارتباطهما باجتماع آخر، فيما اتفقا مع الحاضرين هاتفياً على توحيد موقفهما بشأن تسمية ميقاتي، من دون أن يكونوا في مجموعة واحدة في القصر الجمهوري.
في سياق متصل، نفت مصادر قريبة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموافقة على تسمية ميقاتي، بينما كانت مصادر في فريق 8 آذار تؤّكد أنه وافق، وأكدت أوساط التيار قرار عدم السير بميقاتي، لأن المناخ العام في البلاد كما داخل التيار لا يسمح بالموافقة على بقاء ميقاتي الذي لم يقم بشيء.