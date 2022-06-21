دولرة المولدات: الدولة تتصرف كأنها دكانة تنافس دكانة أخرى (نداء الوطن)

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أكد المدير العام السابق للإستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لصحيفة "" حول السير بفوترة المولدات تسعيرتها وفق دولار السوق السوداء أنه "إجراء غير قانوني، وفي حال تم السير بهذا المطلب فإن الدولة تكون تشرع نشاطًا غير شرعي وكأننا اعترفنا به، ما قد يرتب على قطاع المولدات الخاصة حقوقًا مكتسبة سواء في مسألة تسيير المرفق عوضًا عن الدولة أو لناحية المطالبة بتعويضات"، مشددًا على أن كل القرارات التي تصدر عن الوزراء بالتسعير بالدولار هي مخالفة للقانون، وكأنهم يحررون التجار من التقيد بالعملة الوطنية.ولفت إلى أنه حتى تسعيرة "الطاقة" لمؤسسة كهرباء لبنان تم رفعها إلى 50 سنتًا للكيلواط من تقديرات سابقة بأن تكون 10 سنتات ثم تمت زيادتها إلى 27 سنتًا، فتنافس بذلك تسعيرة الـ50 سنتًا تلك التي يتقاضاها أصحاب المولدات.من جهته، رأى الخبير الإقتصادي والمالي وليد أبو سليمان أن مطلب أصحاب المولدات الفوترة بالعملة الخضراء يأتي بعد إقدام وزارة السياحة على دولرة فواتير المطاعم في إطار الدولرة الشاملة، معتبرًا أنه في حال وافقت وزارة الطاقة على هذا الأمر سيكون ذلك بمثابة إعتراف من الدولة اللبنانية بالسوق الموازية خصوصًا وأن وزارة المالية عليها مسؤولية التدقيق في الفواتير لفرض الضرائب المترتبة على صاحب المولد أو التاجر.