تسمية نواف سلام: "الجو السني" غير داعم و"القوات" غير متحمسة! (نداء الوطن)

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كشفت مصادر مواكبة لإجتماعات النواب السنّة عن إتجاه يميل إلى ترجيح كفة التصويت لصالح إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يضعف فرص تسمية نواف سلام نظرًا لافتقاره إلى التبني النيابي السني لترشيحه، بالتوازي مع عدم وجود أي مؤشرات يعتد بها تدل على كون تسميته تحظى بزخم عربي ودولي".وعلى المقلب "القواتي"، بقيت أسهم تسمية نواف سلام حتى ساعات المساء غير مرتفعة في حسابات معراب بانتظار إتخاذ تكتل الجمهورية القوية القرار النهائي اليوم حيال الموقف من إستشارات الغد، بحسب ما أكدت مصادر التكتل لصحيفة ""، مشيرة في الوقت عينه إلى أن التنسيق مستمر مع الحزب التقدمي الإشتراكي بمعزل عن حسم موقفه بتسمية سلام، إنطلاقًا من الرؤية المشتركة بين الحزبين لضرورات المرحلة الحكومية المقبلة".