هل تمر سلّة التعيينات العسكرية الكاملة؟ (الاخبار)

علمت "الأخبار" بدخول طرفين على خط ملف ترقية العقداء، الأول وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الذي يتواصل مع أكثر من جهة، والثاني يتولاه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وقد أبلغ الاخير "الأخبار" أنه يعمل على إنضاج تسوية عنوانها "حل جميع الملفات العالقة دفعة واحدة".
وعلمت "الأخبار"
أن من بين الملفات التي يعمل عليها بو صعب إلى جانب الترقيات في الأسلاك العسكرية، "مأمورو الأحراش" الذين اجتازوا امتحانات مجلس الخدمة المدنية ورفضت رئاسة الجمهورية توقيع مرسوم تعيينهم منذ أكثر من 3 أعوام بذريعة عدم "مراعاة التوازن الطائفي"، بالاضافة إلى "تعيينات محاكم التمييز" .