صحف اليوم
23 حزيران 2022 - 00:26
23/06/2022 00:26:12
الاستشارات الملزمة: التيار لن يسمّي...(الجمهورية)
الاستشارات الملزمة: التيار لن يسمّي...(الجمهورية)
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LBCI News Lebanon
أكدت مصادر سياسية موثوقة ل
ـ"الجمهورية"
أن اجواء تكتل لبنان القوي تفيد بأنه لن يسمّي احداً في الاستشارات الملزمة اليوم.
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