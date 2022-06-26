ميقاتي يسعى إلى تعديلات وزارية (الاخبار)

أوضحت مصادر قريبة أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يسعى إلى اختيار وزراء أو وجوه جديدة في القطاعات الأساسية للمشاركة في الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن فكرة التعديل الوزاري لا تعني الإبقاء على الحكومة الحالية، لأن التعديل دستورياً يجري على الحكومة القائمة، إلا أن الحديث عن تعديل يعني تأليف حكومة جديدة تكون هي نفسها الحكومة الحالية مع تغيير بعض الأسماء بالتشاور مع القوى السياسية من أجل توفير الوقت.
وتطرقت المصادر عبر "الاخبار"
إلى عدد من الوجوه الوزارية التي سيطاولها التغيير في حال وافقت القوى المعنية، منها من طلب إعفاءه من المهمة مثل الوزيرة نجلا رياشي التي تتحضر لمغادرة البلاد، ووزير الخارجية عبدلله بو حبيب، ومنها من يريد ميقاتي تغييرها وعلى رأسها وزير الطاقة وليد فياض، لأنه يريد وزيراً يوافق على خطة الكهرباء من دون أن تكون لديه ملاحظات أو مطالب، كما أن الحديث عن التغيير يطاول وزراء الداخلية والاقتصاد والمهجرين.