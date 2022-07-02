الترسيم: أميركا تدعو لبنان إلى التفاعل (الأخبار)

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ذكرت صحيفة "" ان الجميع انشغل أمس بالرسائل التي حملتها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا إلى المسؤولين حول نتائج المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين مع الإسرائيليين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وفيما أعرب الأميركيون عن رغبتهم بالتكتم على نتائج المفاوضات، سعت السفارة في بيروت إلى إشاعة أجواء إيجابية من خلال إعلاميين وسياسيين. وهو ما أشارت إليه أمس أيضاً وسائل إعلام إسرائيلية.وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات إن السفيرة الأميركية حملت أجوبة مقتضبة بدا واضحاً أن الهدف منها هو اختيار ما يشيع أجواء إيجابية، مثل القول بأن إسرائيل ستقابل "الإيجابية اللبنانية بالتراجع عن الخط 29 بالقبول المبدئي بالخط 23". وأضافت أن "هوكشتين تبلغ استعداداً إسرائيلياً للعودة إلى الناقورة كإطار للتفاوض مع الإبقاء على الوسيط كعامل مساعد"، لكن المشكلة بقيت عالقة بشأن ما تعتبره إسرائيل «حقاً لها في حقل قانا".وأعادت المصادر هنا التذكير بالموقف الذي أعلنه حزب الله حيال رفض أعمال الاستخراج من قبل العدو قبل ضمان حقوق لبنان، وهو الموقف الذي كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد شرحه بوضوح أكبر عندما قال بأنه "لا غاز من كاريش ما لم يضمن لبنان إخراج الغاز من قانا".وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات شيا أمس إنه "يمكن الحديث عن تقدم أولي، ولكنه ليس كاملاً، وإن السفيرة أبلغت لبنان جواباً مباشراً حول العودة إلى الناقورة بالقول إن الجانب الإسرائيلي لا يمانع ذلك وإن الأمر حتاج إلى مفاوضات إضافية وخصوصاً لناحية التوقيت والشكل وطبيعة الوفود".لكن مصادر سياسية معنية وضعت كل ما يجري في إطار المناورات وقالت إن "السلبية تحيط بالملف، لأن ما حملته شيا حول عدم إقرار العدو بملكية لبنانية كاملة لحقل قانا لا يُمكن القبول به لبنانياً"، معتبرة أن "على لبنان أن يتمسّك بحقل قانا كاملاً". وأشارت المصادر إلى أن الحركة ذات الطابع العسكري والأمني في البحر هي دليل على خطورة الموقف، بانتظار كيف سيتعامل لبنان الرسمي مع الجواب الإسرائيلي".