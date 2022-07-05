صحف اليوم 05 تموز 2022 - 00:23 05/07/2022 00:23:23 ميقاتي وبري مع حكومة مطعّمة لكن "ليس على ذوق عون" (الأخبار)

ميقاتي وبري مع حكومة مطعّمة لكن "ليس على ذوق عون" (الأخبار)

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LBCI News Lebanon



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وقال ميقاتي، بحسب المصادر لـ"



وقال متابعون إن الرئيس بري لا يمانع أيضاً فكرة إدخال وزراء سياسيين على الحكومة، لكنه أقرب إلى وجهة نظر ميقاتي. وهو لا يزال يحث القوى الأخرى، ولا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي، على التمثل في الحكومة مباشرة ومنحها الثقة. ونقل عن بري وميقاتي توافقهما على أنه يمكن السير بالحكومة المطعّمة، "لكن شرط أن لا تنتهي على ذوق عون". أكّدت أوساط متابعة للملف الحكومي أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أكثر من مرة بعيداً من الإعلام"، مشيرة إلى أن "العقدة عالقة حالياً عند نقطة توسيع الحكومة. إذ أكد ميقاتي أنه لا يمانع توسيعها وإدخال ستة وزراء سياسيين إليها، لكنه اختلف مع رئيس الجمهورية لأن الأخير مصر على أن يسمي هو ثلاثة من الستة".وقال ميقاتي، بحسب المصادر لـ" الأخبار "، إنه "لا يُمكنه القبول بذلك، وهو يصرّ على أن يسمي أحد الوزراء المسيحيين". وفي ما يتعلق بوزارة الطاقة التي أراد ميقاتي كما ظهر في التعديل الوزاري الذي اقترحه على رئيس الجمهورية أن تصبح من حصة الطائفة السنية، أجاب ميقاتي من سأله عن سبب هذا الأمر أنه "غير متمسك بوليد سنو ولا يصر أن على تكون الوزارة من حصة السنة، لكنه لن يتراجع عن قراره بسحبها من يد التيار الوطني الحر".وقال متابعون إن الرئيس بري لا يمانع أيضاً فكرة إدخال وزراء سياسيين على الحكومة، لكنه أقرب إلى وجهة نظر ميقاتي. وهو لا يزال يحث القوى الأخرى، ولا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي، على التمثل في الحكومة مباشرة ومنحها الثقة. ونقل عن بري وميقاتي توافقهما على أنه يمكن السير بالحكومة المطعّمة، "لكن شرط أن لا تنتهي على ذوق عون".

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