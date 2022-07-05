بري التقى ميقاتي أمس... وهذا ما اتفقا عليه! (الجمهورية)

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وجرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية"، بحسب المعلومات الرسمية.
وفيما غادر ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح، ربطت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" اللقاء بقضيتين: الاولى تتعلق بما آلت إليه الاتصالات والمشاورات في شأن تأليف الحكومة، والثانية تتعلق بالموقف الذي اعلنه ميقاتي ووزير الخارجية الذي اعترض على "المسيّرات" فوق حقل كاريش.
وعلمت "الجمهورية
" ان بري وميقاتي اتفقا على ان يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة بعد عطلة عيد الاضحى لمناقشة واقرار مشاريع القوانين المهمة المطلوبة داخلياً ودولياً في اطار خطة التعافي وخارجها، ومنها قانون الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وفتح اعتمادات إضافية بالإضافة الى خطة التعافي ومشروع قانون موزانة 2022 في حال انجزت لجنة المال والموازنة درسه حتى ذلك الحين.