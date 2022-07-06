موقف يؤكد تصميم لبنان واصراره على متابعة مفاوضات الترسيم (الجمهورية)

على صعيد ملف ترسيم الحدود والمفاوضات و"مسيّرات" الحزب فوق كاريش وردود الفعل الداخلية والخارجية عليها، أوضحت مصادر لبنانية بارزة لـ"الجمهورية
" ان الموقف الذي اعلنه الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب بعد اجتماعهما امس الاول، وعلى رغم قول البعض عنه انه "متطور" والبعض الاخر انه "غير كاف"، إنما "يؤكد تصميم لبنان واصراره على متابعة مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع اسرائيل واستمرار الوساطة الاميركية لإيصالها الى الاتفاق الذي يضمن حقوق لبنان ومصالحه في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما".