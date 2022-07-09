الحياد بين النواب الجدد والمستقلّين (نداء الوطن)

أشار النائب فؤاد مخزومي إلى أنّ اعتماد الحياد الإيجابي من شأنه النهوض بلبنان، مشددا على ضرورة عدم زجّه في الصراعات الإقليمية، وأوضح أن هذا لا يعني أن ننسلخ عن محيطنا العربي، فلبنان لا يمكنه منفرداً أن يخرج من المآزق التي أوقعته فيها الطبقة الحاكمة، وأن يجد حلولاً للأزمات التي يعانيها الشعب، إلا من خلال دعم الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي عموماً.
واعتبر مخزومي لـ"نداء الوطن"
أن طرح بكركي لم يسقط خصوصاً أن الانتخابات النيابية أفرزت العديد من الأصوات التغييرية التي من شأنها أن تقف في وجه منظومة الفساد التي لم تلتزم سياسة النأي بلبنان.
أما النائب رامي فنج ، فرأى في حديث لـ"نداء الوطن" أننا كدولة مؤسّس وعضو في جامعة الدول العربية لا يمكننا أن نكون على الحياد في القضايا العربية وفي مقدّمها القضية الفلسطينية، معتبرا أنّ في لبنان تيارات سياسية مختلفة منها لها ارتباطات إقليمية ومنها ذات طابع سياسي داخلي معقد ومرتبط مع السلطة الحاكمة التي لبقائها لا تستطيع أن تكون على الحياد.
النائب مارك ضو من جهته أفاد بأنّه مع تحييد لبنان في السياسة الخارجية عن المحاور الإقليميّة، ومع اعتماد سياسة تضع أولويّة لسيادة لبنان واستقلاله، بما يحفظ حدوده ويرعى مصالحه الاقتصاديّة والتجاريّة، وأمنه الداخلي.