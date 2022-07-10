"حلول مؤقتة" لأزمة الكهرباء تبقي لبنان مهددًا بالعتمة (الشرق الأوسط)

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كشفت مصادر وزارية أن "ممثلي المؤسسات المالية الدولية، بينها "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي"، يلحون في السؤال عن مصير الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية المنتجة وفي طليعتها الكهرباء"، موضحة أن "المؤسسات المالية الدولية تعد تشكيل الهيئات الناظمة خطوة أساسية لا مفر منها للشروع بالإصلاح الهيكلي عبر إستقلالية الهيئات وشفافية بياناتها المالية، كما أنها تفتح باب الإصلاح لموارد الخزينة، وهي وردت في تعهدات الحكومة في مؤتمر "سيدر" في عام 2017."وأشارت مصادر وزارة الطاقة لصحيفة "" إلى أن "الوزير الحالي وليد فياض يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين الطاقة عبر التواصل مع الدول المعنية، وكان آخرها في العراق، بهدف تمديد العقد الموقع مع الحكومة العراقية منذ العام الماضي لتسليف لبنان الفيول."