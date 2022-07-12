صحف اليوم 12 تموز 2022 - 00:53 12/07/2022 00:53:16 إسرائيل تراجعت عن فكرة تقديم شكوى ضد لبنان في مجلس الأمن بطلب أميركي (الأخبار)

إسرائيل كانَت تدرس إمكانية تقديم شكوى ضد لبنان في مجلس الأمن رداً على المسيّرات

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وفي هذا الإطار، علمت " لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة جنوباً يتفاعل في ضوء عملية المسيّرات التي أطلقتها المقاومة فوق حقل "كاريش".وفي هذا الإطار، علمت " الأخبار " أن العدو الإسرائيلي كانَ يدرس إمكانية تقديم شكوى ضد لبنان في مجلس الأمن رداً على المسيّرات ولكنه عدَل عن الفكرة بطلب أميركي، بعدَ أن نجحت ضغوط السفيرة الأميركية دوروثي شيا على رئيس الحكومة اللبنانية لإطلاق موقف يتنصّل من المسؤولية في بيان رسمي، ولعدم التأثير على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي سيرافقه فيها مستشاره لشؤون أمن الطاقة في العالم والوسيط في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين. والأخير من المفترض أن يلتقي وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار وأعضاء في الوفد الإسرائيلي المفاوض لبحث الموقف اللبناني. الإعلان

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