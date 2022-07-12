صحف اليوم 12 تموز 2022 - 23:50 12/07/2022 23:50:15 أوساط قريبة من "التيار" لـ"الجمهورية": ميقاتي يريد ان يستغلّ غياب موقع الرئاسة حين ينتهي عهد عون

أوساط قريبة من "التيار" لـ"الجمهورية": ميقاتي ينحو في هذا الاتجاه...

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LBCI News Lebanon



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وشددت هذه الأوساط على أن تفادي هذا الاحتمال المُضر بالبلد يستوجِب التعجيل في تشكيل حكومة مكتملة المواصفات، محذّرة من انّ تَولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية يشكل تعديلاً بل اعتداء على اتفاق الطائف.



واتهمت الاوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأنه "ينحو في هذا الاتجاه ويريد ان يستغلّ غياب موقع الرئاسة، حين ينتهي عهد عون، حتى يعيد إحياء عظام حكومته وهي رميم". ونبّهت الى انه "اذا تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس في حال وقع الفراغ الرئاسي فستكون بالنسبة الينا في موضع "المشكوك فيها"، لأنّ تلك الصلاحيات يجب أن تنتقل الى حكومة أصيلة". أبلغت أوساط قريبة من "التيار الوطني الحر" الى " الجمهورية " قولها انّ "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو ان تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، عندما تنتهي ولايته، حكومة مستقيلة تُصرّف الأعمال، اي كمَن يملأ الغياب بالفراغ".وشددت هذه الأوساط على أن تفادي هذا الاحتمال المُضر بالبلد يستوجِب التعجيل في تشكيل حكومة مكتملة المواصفات، محذّرة من انّ تَولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية يشكل تعديلاً بل اعتداء على اتفاق الطائف.واتهمت الاوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأنه "ينحو في هذا الاتجاه ويريد ان يستغلّ غياب موقع الرئاسة، حين ينتهي عهد عون، حتى يعيد إحياء عظام حكومته وهي رميم". ونبّهت الى انه "اذا تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس في حال وقع الفراغ الرئاسي فستكون بالنسبة الينا في موضع "المشكوك فيها"، لأنّ تلك الصلاحيات يجب أن تنتقل الى حكومة أصيلة".

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