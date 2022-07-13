صحف اليوم
13 تموز 2022 - 00:23
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الأشقر لـ"نداء الوطن": نسبة إشغال الفنادق بلغت 80%

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الأشقر لـ&quot;نداء الوطن&quot;: نسبة إشغال الفنادق بلغت 80%
Lebanon News
وصف رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر لصحيفة "نداء الوطن"، الأسبوع الأول من بدء موسم السياحة فعلياً، والذي تضمن أيام عيد الأضحى بـ"الممتاز"، مشيراً الى أن "نسبة إشغال الفنادق بلغت 80% في كل المناطق اللبنانية".
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