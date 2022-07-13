صحف اليوم
13 تموز 2022 - 00:23
13/07/2022 00:23:49
الأشقر لـ"نداء الوطن": نسبة إشغال الفنادق بلغت 80%
الأشقر لـ"نداء الوطن": نسبة إشغال الفنادق بلغت 80%
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفنادق, سياحة,بيار الأشقر, الأشقر لـ"نداء الوطن": نسبة إشغال الفنادق بلغت 80%
LBCI News Lebanon
وصف رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر لصحيفة
"نداء الوطن"
، الأسبوع الأول من بدء موسم السياحة فعلياً، والذي تضمن أيام عيد الأضحى بـ"الممتاز"، مشيراً الى أن "نسبة إشغال الفنادق بلغت 80% في كل المناطق اللبنانية".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
صحف اليوم
بيار الأشقر
سياحة
الفنادق
إقرأ أيضاً