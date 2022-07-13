صحف اليوم
13 تموز 2022 - 23:46
Back

كيف سيردّ ميقاتي على باسيل؟ (الجمهورية)

كيف سيردّ ميقاتي على باسيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي على باسيل؟,كيف سيردّ,كيف سيردّ ميقاتي على باسيل؟
episodes
كيف سيردّ ميقاتي على باسيل؟ (الجمهورية)
Lebanon News
رأت جهات سياسية ان "الهجوم الباسيلي" على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هي في إطار "تعلية" السقف لانتزاع تنازلات من الرئيس المكلّف، خصوصاً بعدما تبدّى أنّ ميقاتي مصرّ على انتزاع وزارة الطاقة من فريق باسيل، والتي هي "طاقة الفرج" لـ"التيار".

 كذلك يُصعّب باسيل التأليف ويعقّده، بحسب البعض، لأنّه لمس عدم إمكانية حصوله على ما يبغيه من الحكومة العتيدة، وبالتالي باتت هذه العملية الدستورية بالنسبة إليه ورقةً يستخدمها في بازار الانتخابات الرئاسية. وهو يرمي مسؤولية عدم التأليف على ميقاتي للاستفادة من ذلك ورفع المسؤولية عنه شعبياً، فضلاً عن أنّ لديه حساباته على أبواب الاستحقاق الرئاسي، التي تقتضي أجندة سياسية لسيناريو معيّن للمرحلة المقبلة، تستدعي التصعيد في وجه ميقاتي واتهامه بعدم الرغبة في التأليف.
الإعلان

وإذ يُرتقب ردّ ميقاتي العملي على باسيل، رأت جهات سياسية في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ الرئيس المكلّف لن يقدّم أي تنازل، فهو ليس الخاسر من عدم التأليف، بما أنّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، على عكس عون الذي يشارف عهده على الانتهاء، وباسيل الذي يبحث عن "موطئ قدم" في السلطة ما بعد العهد.
الإعلان
إقرأ أيضاً