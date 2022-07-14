طوني فرنجية لـ"الجمهورية": والدي متقدم رئاسيا

أوضح النائب طوني فرنجية أنه كان هناك تواصل مُسبق بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن، جرى تفعيله عبر لقائهما المباشر الذي يندرج في سياق كسر ما تبقّى من جليد واستكمال المصالحة التي بدأت مع لقاء سليمان فرنجية - باسيل برعاية الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
ودعا فرنجية، في حديث لـ"الجمهورية"
الى وضع اجتماع اللقلوق ضمن إطاره الواقعي، موضحاً أنّ الاستحقاق الرئاسي نوقِش خلاله لِماماً، لكنه لم يكن الطبق الأساسي على مائدة الغداء.
ولفت الى أنّ انعقاد لقاء آخر بين باسيل وفرنجية هو وارد عندما يلزم الأمر، ولم تعد هناك عقدة تحول دون حصوله في اي وقت، معتبرا أن المناخ العام في هذه المرحلة يؤشّر إلى أن والده متقدم رئاسياً، والكُثر يتفقون على أنّ اسمه هو من بين الأسماء المطروحة جدياً، ورأى في الوقت عينه أنه من المبكر الذهاب منذ الآن إلى استنتاجات نهائية، إذ اننا لا نزال في مرحلة بلورة الصورة.