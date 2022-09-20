صحف اليوم 20 أيلول 2022 - 00:31 20/09/2022 00:31:10 مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ "الجمهورية": رسائل وجّهت إلى القادة في لبنان... "أخرجوا بلدكم من السفينة ودعوها تغرق وحدها"

مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ "الجمهورية": رسائل وجّهت إلى القادة في لبنان... "أخرجوا بلدكم من السفينة ودعوها تغرق وحدها"

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LBCI News Lebanon



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اولاً، تشكيل حكومة.



ثانياً، الخطوة التالية انتخاب رئيس للجمهورية.



وتخلص المصادر الديبلوماسية إلى القول: "يجب ان يشعر اللبنانيون بأنّ عليهم مسؤولية كبيرة لصالح بلدهم، بألّا يكرّروا كل الإخفاقات السابقة التي سقطوا فيها مع الاسف، جراء عدم الاستجابة للنصائح الدولية باتباع الخطوات الانقاذية والاصلاحية، بل بالاستفادة من هذه الفرصة، بوصفها فرصة العبور من الأزمة، والّا فإنّه مع الظروف القائمة، في لبنان تحديداً، فإنّ عدم التقاط هذه الفرصة، سيرتب نتائج باهظة الكلفة على لبنان في شتى المجالات، ولن يكون في مقدور لبنان الخروج منها. ومن هنا نقول للبنانيين أخرجوا بلدكم من السفينة ودعوها تغرق وحدها". كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية لصحيفة "الجمهورية" ، انّ سلسلة رسائل وجّهت من الفرنسيين واعضاء من دول الاتحاد الاوروبي، إلى القادة في لبنان، تلفتهم إلى انّ الظروف الدولية اكثر من معقّدة جراء الحرب المستمرة في اوكرانيا، وآثارها السلبية الشاملة على مستوى العالم. ولبنان بوضعه الراهن ظروفه صعبة جداً، حيث بات اكثر قرباً من السقوط في كارثة مدمّرة، وبالتالي لا بدّ للبنان من اعتماد السبل التي تمكّنه من تحصين ذاته، وذلك عبر:اولاً، تشكيل حكومة.ثانياً، الخطوة التالية انتخاب رئيس للجمهورية.وتخلص المصادر الديبلوماسية إلى القول: "يجب ان يشعر اللبنانيون بأنّ عليهم مسؤولية كبيرة لصالح بلدهم، بألّا يكرّروا كل الإخفاقات السابقة التي سقطوا فيها مع الاسف، جراء عدم الاستجابة للنصائح الدولية باتباع الخطوات الانقاذية والاصلاحية، بل بالاستفادة من هذه الفرصة، بوصفها فرصة العبور من الأزمة، والّا فإنّه مع الظروف القائمة، في لبنان تحديداً، فإنّ عدم التقاط هذه الفرصة، سيرتب نتائج باهظة الكلفة على لبنان في شتى المجالات، ولن يكون في مقدور لبنان الخروج منها. ومن هنا نقول للبنانيين أخرجوا بلدكم من السفينة ودعوها تغرق وحدها".

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