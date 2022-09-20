مصادر لـ "نداء الوطن" : نصرالله أعطى أركان السلطة "الضوء الأخضر"

أكدت مصادر مواكبة لمفاوضات الترسيم لصحيفة "نداء الوطن"
أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أعطى أركان السلطة "الضوء الأخضر" للسير قدماً بإبرام اتفاقية الترسيم مع إسرائيل وفق إحداثيات الخط الذي طرحه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وعلى هذا الأٍساس، أكدت المصادر أنه يجري التحضير في الأروقة الرئاسية بالتنسيق مع الوسيط الأميركي للاتفاق على "موعد الدعوة إلى عقد اجتماع تفاوضي حاسم في الناقورة تُصاغ في خلاله المحاضر النهائية تمهيداً لتوقيعها والبدء في مسيرة إقرارها حكومياً ومن ثم إرسالها إلى الأمم المتحدة لتوثيق خرائطها".