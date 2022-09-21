هذا ما تضمّنه لقاء بوصعب – هوكشتاين في واشنطن (الجمهورية)

كشفت مصادر اطلعت على نتائج اللقاء بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مع الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين في العاصمة الاميركية لـ"الجمهورية"، أن البحث تناول التطورات الأخيرة التي تلت تسليمه الاحداثيات الخاصة لخط الطفافات البحرية الاسرائيلية الى الجانب اللبناني، وما هو عليه موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي انتهى اليه في ضوء الاجتماع الموسّع لوفد المفاوضات والفريق التقني للجيش اللبناني في القصر الجمهوري الأسبوع الماضي والخطوات اللاحقة.
واكدت مصادر "الجمهورية"
أن اللقاء، وإن عُقِد في واشنطن، فهو لم يخرج عن اعتباره من ضمن التواصل اليومي بين بوصعب وهوكشتاين وكلما دعت الحاجة منذ أن كلف بوصعب هذه المهمة.