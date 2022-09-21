صحف اليوم 21 أيلول 2022 - 00:51 21/09/2022 00:51:12 رسالة من الحكومة الفرنسية للبنان وموقف أوروبي عاتِب (الجمهورية)

رسالة من الحكومة الفرنسية للبنان وموقف أوروبي عاتِب (الجمهورية)

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LBCI News Lebanon





وهي كشفت، بحسب مصادر واسعة الاطلاع لـ حملت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو رسالة من حكومة بلادها معطوفة على اهتمام الرئيس ايمانويل ماكرون بالملف اللبناني.وهي كشفت، بحسب مصادر واسعة الاطلاع لـ "الجمهورية" ، جانباً من رسالتها أمام رئيس الجمهورية ميشال عون في خلال لقائه امس مع سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا قد طلبوا لقاء موسّعاً معه بغية تسجيل موقف أوروبي عاتِب على عدم قيام المسؤولين بأيّ ممّا تعهّدوا به في الاتفاق الذي عُقد على مستوى الموظفين مع وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل الى لبنان مطلع الأسبوع الجاري وباشَر لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. الإعلان

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