صحف اليوم 21 أيلول 2022 - 01:13 21/09/2022 01:13:23 حزب الله على أهبّة الاستعداد للمعركة إن فرضت نفسها وقد يكون هناك مفاجآت (نداء الوطن)

حزب الله على أهبّة الاستعداد للمعركة إن فرضت نفسها وقد يكون هناك مفاجآت (نداء الوطن)

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LBCI News Lebanon





وأوضحت المصادر لـ

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وأضافت: "الحزب سيدخل أسلحة أهم بكثير من الأسلحة الدقيقة، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أن الحزب يمتلك تقنيات عسكرية عالية الدقة، ستغير لعبة الحرب كلياً، وأنه على أهبّة الاستعداد للمعركة إن فرضت نفسها، ولن يتأخر عن الدفاع عن حق لبنان في البحر".



ووفق معلومات "نداء الوطن"، فإن العدو يعدّ للعشرة قبل دخوله في مغامرة الحرب، فهو يدرك أن توقيت إنهاء المعركة لن يكون بيده، وأن الحرب ستكون كارثية عليه على مختلف الصعد. أكدت مصادر أن الحرب مؤجّلة نوعاً ما بين لبنان وإسرائيل، غير أن الاستعدادات لها اكتملت منذ زمن، وقد يكون هناك مفاجآت، مشيرةً الى أن الامر ليس متعلقا بحقل كاريش بل أبعد منه، ما يعني أن المعركة ستكون مختلفة كلياً وحزب الله قد رسم عدة سيناريوات للمعركة المقبلة، براً وبحراً وجواً.وأوضحت المصادر لـ "نداء الوطن" ، أن "كل جبهة ستكون على حدة وإن كانت القيادة واحدة، فالحرب هذه المرة ستكون هجومية وليست كما كانت في السابق دفاعية".وأضافت: "الحزب سيدخل أسلحة أهم بكثير من الأسلحة الدقيقة، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أن الحزب يمتلك تقنيات عسكرية عالية الدقة، ستغير لعبة الحرب كلياً، وأنه على أهبّة الاستعداد للمعركة إن فرضت نفسها، ولن يتأخر عن الدفاع عن حق لبنان في البحر".ووفق معلومات "نداء الوطن"، فإن العدو يعدّ للعشرة قبل دخوله في مغامرة الحرب، فهو يدرك أن توقيت إنهاء المعركة لن يكون بيده، وأن الحرب ستكون كارثية عليه على مختلف الصعد.

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