سلسلة نقاط يركّز عليها البخاري في جولته: لا لرئيس مشتبه بالفساد المالي والتمسّك بالطائف (نداء الوطن)

كشف بعض من التقاهم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، لـ"نداء الوطن"
أنّ تركيزه يكاد يكون محصوراً بسلسلة نقاط، أبرزها:
"- لن تكون السعودية شريكة في صناعة رئيس تحوم حوله شبهات بالفساد ،"المالي" أو "السياسي".
- تتمسك الرياض بمضمون بيان جدّة خصوصاً في الشق المتعلق بسيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية.
- التمسك باتفاق "الطائفط والتعامل معه بشكل كليّ، غير مجتزأ أو انتقائيّ. وهذا ما يعني استطراداً، رفض أي اجتهاد قد يؤدي إلى فوضى دستورية قد تطيح لاحقاً بوثيقة الوفاق الوطنيّ.
- لا حلّ للأزمة اللبنانية إلّا بالعودة إلى العمق العربي.
- إيلاء الشأن الاجتماعي أهمية قصوى من خلال توسيع شبكة الأمان التي ترعاها المملكة".