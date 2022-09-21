صحف اليوم
21 أيلول 2022 - 01:36
Back

سلسلة نقاط يركّز عليها البخاري في جولته: لا لرئيس مشتبه بالفساد المالي والتمسّك بالطائف (نداء الوطن)

سلسلة نقاط يركّز عليها البخاري في جولته (نداء الوطن) Lebanon, news ,lbci ,أخبار جولة, السعودية ,البخاري ,سلسلة نقاط يركّز عليها البخاري في جولته (نداء الوطن)
episodes
سلسلة نقاط يركّز عليها البخاري في جولته: لا لرئيس مشتبه بالفساد المالي والتمسّك بالطائف (نداء الوطن)
Lebanon News
كشف بعض من التقاهم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، لـ"نداء الوطن" أنّ تركيزه يكاد يكون محصوراً بسلسلة نقاط، أبرزها:
الإعلان

"- لن تكون السعودية شريكة في صناعة رئيس تحوم حوله شبهات بالفساد ،"المالي" أو "السياسي".

- تتمسك الرياض بمضمون بيان جدّة خصوصاً في الشق المتعلق بسيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية.

- التمسك باتفاق "الطائفط والتعامل معه بشكل كليّ، غير مجتزأ أو انتقائيّ. وهذا ما يعني استطراداً، رفض أي اجتهاد قد يؤدي إلى فوضى دستورية قد تطيح لاحقاً بوثيقة الوفاق الوطنيّ. 

- لا حلّ للأزمة اللبنانية إلّا بالعودة إلى العمق العربي.

- إيلاء الشأن الاجتماعي أهمية قصوى من خلال توسيع شبكة الأمان التي ترعاها المملكة".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً