إستمرار إقفال المصارف يعرقل التعاملات المالية (الشرق الأوسط)

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لا تزال ماكينات السحب الآلي تعمل بشكل طبيعي، حيث يتمكن من لديه حساب بنكي أن يسحب حوالاته الجديدة عبر الصراف الآلي، بالنظر إلى أن المصارف تملأ الماكينات يوميًا بالنقود الورقية كي لا توقف حياة المواطنين خلال فترة الإقفال الإجرائي، حسبما أشارت مصادر مصرفية لصحيفة ""، لافتة إلى أن العمليات المصرفية الإلكترونية لم تتعطل.وفي سياق إقفال المصارف، يتخوف البعض من تأثير الإقفال على العسكريين بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل بسبب الضغط على الصرافات الآلية.ورأت مصادر معنية أن الوضع غير سليم، وأن الأمور تجري بطريقة إستثنائية، لكنها لا تنفي تأثيرات الإقفال على حياة الناس.