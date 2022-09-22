صحف اليوم
22 أيلول 2022 - 00:09
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ميقاتي لـ"الشرق الأوسط": خطوات الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية لكنها ليست نهائية

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ميقاتي لـ&quot;الشرق الأوسط&quot;: خطوات الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية لكنها ليست نهائية
Lebanon News
كشف رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي أن الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة بين كل من لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية لم تصل بعد إلى إتفاق، نافيًا بذلك تقارير عن توافق لبناني - إسرائيلي على هذا الملف المثير للخلاف بين القوى اللبنانية المختلفة.

ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة من أجل تسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية، خلفًا للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول المقبل، لأن البلاد لا تستطيع أن تتحمل أزمة تضاف إلى ما تعانيه.
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وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على هامش الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار ميقاتي إلى الوساطة الأميركية حول ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين والتسريبات عن التوصل إلى اتفاق، فقال إن الموضوع ليس بهذا الوضوح. 
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