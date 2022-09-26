صحف اليوم 26 أيلول 2022 - 00:30 26/09/2022 00:30:13 إقرار الموازنة اليوم مع بعض التعديلات (الجمهورية)

إقرار الموازنة اليوم مع بعض التعديلات (الجمهورية)

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LBCI News Lebanon





وكشفت الاوساط لـ

الإعلان رجّحت أوساط مطلعة أن يتمّ إقرار موازنة 2022 في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي ستمتد حتى ساعة متأخّرة من الليل، لافتة إلى انّ تعديلات ستطرأ عليها، حيث أنّ هناك اقتراحًا بخفض سقف مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام من ثلاث مرات كما كان مطروحًا الى نحو مرتين، (2,2).وكشفت الاوساط لـ "الجمهورية" أنّ الاتجاه هو نحو اعتماد سعر صرف الدولار في الموازنة على أساس 15 ألف ليرة، وأبدت في الوقت عينه خشيتها من أن يعطي هذا الأمر، اذا تمّ إقراره بضغط الاعتبار الشعبي، إشارة سلبية إلى صندوق النقد الذي يفضّل رفع سعر الصرف إلى مستوى 20 ألف ليرة، موضحة أنّ العجز في الموازنة سيكون في حدود 41 في المئة، ما سيؤدي إلى طبع مزيد من الليرات، وبالتالي ارتفاع إضافي في الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.

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