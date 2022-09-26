صحف اليوم 26 أيلول 2022 - 00:49 26/09/2022 00:49:00 بري لـ"الشرق الاوسط": هذا رأيي بكلمة المفتي دريان

السفير بخاري أكد عدم تخلي السعودية عن لبنان وتأمينها مظلة دولية لحمايته

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LBCI News Lebanon



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وأكد بري، في حديث لـ



وعن اللقاء الحواري مع السفير السعودي وليد البخاري، علمت "الشرق الاوسط" أن الاخير أكد أمام الحاضرين أن المملكة لم تتخلّ يوماً عن دعمها للبنان ووقوفها إلى جانبه في أحلك الظروف التي مر ويمر بها، شرط ألا يتخلى لبنان عن نفسه، مشددا على أنهم في المملكة لن يبخلوا عن تقديم المساعدات للشعب اللبناني، وبات عليه القيام بالإصلاحات المطلوبة لتجاوز أزماته لأن عليه أن يساعد نفسه أولاً لتقديم له المساعدات، وهذا ما يطالب به المجتمع الدولي ويلحّ عليه. لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه استمع إلى كلمة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قبل لقاء نواب السنة ، معتبرا أنها كانت كلمة أكثر من جيدة وجامعة، وشدد على أن ما يهمنا إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وتشكيل الحكومة، لكن انتخاب رئيس جمهورية جديد أكثر من ضرورة لقطع الطريق على من يراهن على الفراغ الرئاسي.وأكد بري، في حديث لـ "الشرق الاوسط" أنه مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لكنه لا يريد أن يستبق ما سيؤول إليه اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي فور عودته من نيويورك، وقال:"بات علينا أن ننتظر النتائج لنرى ما إذا كانت الحكومة سترى النور، أم أن تشكيلها سيتعثّر في اللحظة الأخيرة وإن كان التفاؤل لا يزال قائماً لأن تأليفها سيسقط الذرائع التي تراهن على أن البلد سيدخل في فوضى دستورية، ولا أظن أن هناك مصلحة لأحد في ظل الظروف الصعبة بأخذ البلد إلى مكان لا نريده".وعن اللقاء الحواري مع السفير السعودي وليد البخاري، علمت "الشرق الاوسط" أن الاخير أكد أمام الحاضرين أن المملكة لم تتخلّ يوماً عن دعمها للبنان ووقوفها إلى جانبه في أحلك الظروف التي مر ويمر بها، شرط ألا يتخلى لبنان عن نفسه، مشددا على أنهم في المملكة لن يبخلوا عن تقديم المساعدات للشعب اللبناني، وبات عليه القيام بالإصلاحات المطلوبة لتجاوز أزماته لأن عليه أن يساعد نفسه أولاً لتقديم له المساعدات، وهذا ما يطالب به المجتمع الدولي ويلحّ عليه.

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