خفض "صيرفة" إلى 400 دولار والمصارف "تذل" المودعين (نداء الوطن)

أفادت مصادر مصرفية بأن "المركزي" مستمر بدفع كافة الرواتب والأجور والمساعدة الإجتماعية ومنح التعليم للقطاع العام نقدًا بالدولار الأميركي على سعر منصة "صيرفة".وحول الإستنسابية المعتمدة من البنوك منذ أسبوعين والتي تقوم على عدم قبول عمليات "صيرفة الـ500 دولار" (سابقًا) للحسابات غير الموطنة أو إذا كان يستفيد العميل من التعميم رقم 158 (سحب 400 دولار كاش و400 دولار وفق سعر صرف بقيمة 12 ألف ليرة)، أوضحت المصادر لصحيفة "" أنه ليس هناك من قيود على هذا الأمر إذ إن كل موظف في القطاع الخاص له الحق في الحصول على 400 دولار عبر "صيرفة"، مشيرة إلى أن من يستفيد من التعميم 158 ويحصل على 400 دولار قد يكون حصل بذلك على السقف المحدد له سحبه من المصرف، لذلك يرفض بعض البنوك هذا الأمر.