صحف اليوم 29 أيلول 2022 - 23:41 29/09/2022 23:41:58 سليم إده مرشّح "التغيير" البعيد عن الاصطفافات السياسية (الشرق الأوسط)

خلف لـ"الشرق الأوسط": ترشيح إده هو رسالة للفرقاء الآخرين لناحية مستوى الخيارات التي يطرحها التغييرون

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LBCI News Lebanon





وفيما تردّد أن إده لم يبدِ اهتماماً بتولي رئاسة الجمهورية، كشف النائب في "كتلة التغيير" ملحم خلف لـ" من خارج التوقعات برز اسم سليم إده مرشحاً لرئاسة الجمهورية في جلسة انتخاب الرئيس أمس، من "نواب التغيير" الذين اقترعوا له بـ11 صوتاً مع غياب كل من نجاة عون لوجودها خارج لبنان وإبراهيم منيمنة بسبب إصابته بكورونا.وفيما تردّد أن إده لم يبدِ اهتماماً بتولي رئاسة الجمهورية، كشف النائب في "كتلة التغيير" ملحم خلف لـ" الشرق الأوسط " أنهم تواصلوا معه قبل طرح اسمه وهو لم يمانع، مؤكداً أن ترشيحه "أكثر من جدي". وتحدث عن نجاحاته العملية والفكرية وعطاءاته بالنسبة إلى لبنان وهو الذي يملك شركة يعمل فيها أكثر من 700 شخص والأهم أنه نظيف الكف. وشدد خلف على أن إده الذي يعيش بين لبنان وفرنسا، "معروف بمواقفه العروبية وعلاقاته الدولية بعيداً عن الاصطفافات السياسية وعن الذين يطمحون لتقاسم السلطة، وهي المعايير التي وضعها نواب التغيير للرئيس المقبل ليشكل صورة المستقبل بالنسبة إلى اللبنانيين والأجيال المقبلة"، مشيراً إلى أن "ترشيح إده هو رسالة للفرقاء الآخرين لناحية مستوى الخيارات التي يطرحها التغييرون وما يجب أن تكون عليه خيارات الآخرين". الإعلان

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