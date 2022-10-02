صحف اليوم
02 تشرين الأول 2022 - 00:19
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بو صعب لـ "الشرق الأوسط": التعديلات التي سوف يقترحها لبنان على عرف ترسيم الحدود غير جوهرية

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بو صعب لـ &quot;الشرق الأوسط&quot;: التعديلات التي سوف يقترحها لبنان على عرف ترسيم الحدود غير جوهرية
Lebanon News
أعلن نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب إن الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى في ا خص ملف ترسيم الحدود البحرية. 

وأضاف لصحيفة "الشرق الأوسط": "نحن بانتظار اجتماع اللجنة بعد ترجمة الاتفاق إلى العربية، لطرح الملاحظات اللبنانية عليه"، مؤكداً وجوب إحداث تعديلات على النص المقترح، كاشفاً أن "السفيرة الأميركية أكدت أن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل"، لكنه شدد على أن التعديلات التي سوف يقترحها لبنان "غير جوهرية". 
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وقال: "الفكرة متفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنية وقانونية يجري العمل عليها". ورأى أن هذا الاتفاق هو "ثمرة الموقف اللبناني الموحد الذي أثمر تنازلات مقابلة".
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