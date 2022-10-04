صحف اليوم
04 تشرين الأول 2022 - 01:24
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"إرباك إسرائيلي": نيات "تخريبية" للإيجابيات التي بلغها ملف الترسيم؟ (الجمهورية)

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&quot;إرباك إسرائيلي&quot;: نيات &quot;تخريبية&quot; للإيجابيات التي بلغها ملف الترسيم؟ (الجمهورية)
Lebanon News
إذا ما اكتملت الإيجابيات التي تحيط ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ولم تبرز في طريق التقدم الحاصل حيال هذا الملف أية تعقيدات أو مطبات ـو موانع غير محسوبة من أي نوع، فتوقيع الإتفاق بين الجانبين سيتم في غضون أيام قليلة وقد لا يتأخر أبعد من نهاية الشهر الجاري، علمًا بأن بعض المتفائلين أشاروا إلى أن سقف توقيع الإتفاق النهائي لا يتعدى الأسبوعين، بحسب ما أكده معنيون مباشرون بهذا الملف لصحيفة "الجمهورية".
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ولفت هؤلاء إلى أن الموقف اللبناني يمكن إعتباره إيجابيًا بصورة عامة من الطرح الأميركي مع وضع بعض الملاحظات التقنية غير الجوهرية التي من شأنها أن تبدد أي إلتباس أو تفسير أو تأويل أو تحريف من شأنه أن يمس بالحق اللبناني في كامل سيادته وحقوقه.
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