صحف اليوم
05 تشرين الأول 2022 - 00:03
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جلسة لإنتخاب الرئيس في 14 الحالي... (الجمهورية)

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جلسة لإنتخاب الرئيس في 14 الحالي... (الجمهورية)
Lebanon News
توقعت أوساط نيابية لـ"الجمهورية" أن يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه.
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