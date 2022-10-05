صحف اليوم
05 تشرين الأول 2022 - 00:03
05/10/2022 00:03:34
جلسة لإنتخاب الرئيس في 14 الحالي... (الجمهورية)
جلسة لإنتخاب الرئيس في 14 الحالي... (الجمهورية)
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LBCI News Lebanon
توقعت أوساط نيابية لـ"
الجمهورية
" أن يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه.
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