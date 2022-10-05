صحف اليوم 05 تشرين الأول 2022 - 23:49 05/10/2022 23:49:22 هذا ما قاله عون لبري عن الحكومة (الاخبار)

هذا ما قاله عون لبري عن الحكومة (الاخبار)

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LBCI News Lebanon





وتابعت المصادر لـ

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وبحسب المصدر فإن عون أكد لبري، أنه في حال أراد ميقاتي إدخال تغييرات وسطية أو كبيرة، فليكن الأمر وفق معايير موحدة وليس وفق مزاج هذا أو ذاك، ولا وجود لفيتو على تغييرات شاملة إنما على قاعدة ثابتة بأن يختار كل فريق إن كان يريد التغيير ويقدم هو الترشيحات للأسماء البديلة.

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية ميشال عون قال أمام زواره إنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من تأليف الحكومة، ونفى الاتهامات له بالعرقلة، مؤكداً لرئيس المجلس أنه منفتح على التغيير، وما فعله هو أنه قال للرئيس المكلف نجيب ميقاتي: "تعال وقل لي تصورك".وتابعت المصادر لـ "الاخبار" أن عون أضاف: "تراجعت عن فكرة التوسيع بإضافة ستة وزراء، فطلب ميقاتي تغيير الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام، فتجاوبت معه على قاعدة أن الجهة التي سمت هذين الوزيرين هي من يسمي بديليهما، ويمكن اختيار أشخاص لا يشكلون استفزازاً لأحد، لكن ميقاتي عاد ليتحدث عن تغيير أربعة وزراء، مصراً على أن يشارك هو في اختيار البدائل بطريقة تضرب التوازن الموجود في الحكومة، فرفضت لأنهما ليسا من حصته، ولما قال ميقاتي إنه يريد تغييراً أوسع لأنه يريد إبعاد وزراء يعتبرهم غير منتجين أو لا ينسجمون معه أو لا يناسبون الوضع الحكومي، أجبته بأنك تفتح الباب لكي تقوم كل جهة بمراجعة تمثيلها داخل الحكومة. وأنا لدي ملاحظات على وزراء وأريد استبدالهم"وبحسب المصدر فإن عون أكد لبري، أنه في حال أراد ميقاتي إدخال تغييرات وسطية أو كبيرة، فليكن الأمر وفق معايير موحدة وليس وفق مزاج هذا أو ذاك، ولا وجود لفيتو على تغييرات شاملة إنما على قاعدة ثابتة بأن يختار كل فريق إن كان يريد التغيير ويقدم هو الترشيحات للأسماء البديلة.

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