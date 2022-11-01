صحف اليوم 01 تشرين الثاني 2022 - 01:33 01/11/2022 01:33:18 ضو لـ"نداء الوطن": التواصل قائم مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للنائب ميشال معوض

ضو يستبعد أن يتمكن الحوار من التوصّل إلى إنتاج رئيس للجمهورية

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LBCI News Lebanon



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وعن المساعي الهادفة إلى جمع القوى السياسيّة أو الكتل النيابية والتحاور حول الإستحقاق الرئاسي، إستبعد ضو في حديث لـ



,وأوضح أنّ التواصل قائم مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للنائب ميشال معوض، آملاً في السياق، أن تتكلل المساعي القائمة بالنجاح وتوصل النواب في "الوسط" مع آخرين إلى تبني أحد المرشحين الذين يتم التدوال بأسمائهم والذهاب إلى انتخابه في الجلسة القادمة بعيداً عن تقيّده بخيار أو إجماع ما عرف حينها بتكتل الـ13.

لفت النائب مارك ضو إلى أنّ سقوط المبادرة الرئاسية التي أطلقها النواب التغييريون لا يلغي الإطار العام والرؤية التي اعتُمدت من أجل طرح مرشح يتمتع بالكفاءة المطلوبة، كما الأسماء التي طرحتها، القادرة على أن تشكل حلاً للقوى السياسيّة المتناقضة وأبرز تلك الأسماء: زياد بارود، صلاح حنين وناصيف حتّي، مؤكدا في الوقت نفسه، الإستمرار والسعي من أجل توفير ظروف النجاح لأيّ منهم وانتخاب رئيسٍ للجمهورية في أقرب وقت.وعن المساعي الهادفة إلى جمع القوى السياسيّة أو الكتل النيابية والتحاور حول الإستحقاق الرئاسي، إستبعد ضو في حديث لـ "نداء الوطن" أن يتمكن الحوار من التوصّل إلى إنتاج رئيس للجمهورية، في حين أن الحوارات قائمة بين غالبية النواب، مشيراً إلى أنّ المعضلة الأساسيّة أو المشكلة تكمن في النواب الذي يعمدون إلى تعطيل جلسات الإنتخاب، ويتريثون في طرح مرشحهم.,وأوضح أنّ التواصل قائم مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للنائب ميشال معوض، آملاً في السياق، أن تتكلل المساعي القائمة بالنجاح وتوصل النواب في "الوسط" مع آخرين إلى تبني أحد المرشحين الذين يتم التدوال بأسمائهم والذهاب إلى انتخابه في الجلسة القادمة بعيداً عن تقيّده بخيار أو إجماع ما عرف حينها بتكتل الـ13.

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