صحف اليوم 01 تشرين الثاني 2022 - 01:48 01/11/2022 01:48:34 دعوة دريان لانتخاب المفتين في كانون الأوّل المقبل... تحفّزها "قوّة ما" (الاخبار)

دعوة دريان لانتخاب المفتين في كانون الأوّل المقبل... تحفّزها "قوّة ما" (الاخبار)

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LBCI News Lebanon





وفي السياق، جزمت المصادر لـ

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ولفتت المصادر إلى أنه بعد إقصاء الرئيس سعد الحريري، تريد الرياض "التي باتت تدير شؤون الطائفة من اليرزة أن تذهب بعيداً في وراثة تيار المستقبل في معظم المواقع، وملئها بشخصيات قادرة على شدّ العصب السني متى طُلب منها ذلك، وخوض معارك المملكة والذهاب بعيداً في الخصومة السياسية متى أتت الأوامر". دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الهيئات الناخبة في طرابلس وعكّار وحاصبيا ومرجعيون وزحلة وراشيا وبعلبك - الهرمل إلى انتخاب المفتين في كانون الأوّل المقبل، مستثنياً صيدا وصور وجبل لبنان.وفي السياق، جزمت المصادر لـ "الاخبار" أن "قوةً ما" حفّزت دريان على الإقدام على هذه الخطوة غير المتوقّعة، متوقّعة أن القرار لم يصدر من دار الفتوى، بل من دار السفير السعودي وليد البخاري.ولفتت المصادر إلى أنه بعد إقصاء الرئيس سعد الحريري، تريد الرياض "التي باتت تدير شؤون الطائفة من اليرزة أن تذهب بعيداً في وراثة تيار المستقبل في معظم المواقع، وملئها بشخصيات قادرة على شدّ العصب السني متى طُلب منها ذلك، وخوض معارك المملكة والذهاب بعيداً في الخصومة السياسية متى أتت الأوامر".

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