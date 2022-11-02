جريصاتي لـ"نداء الوطن": لم أوافق على توقيع مرسوم الإستقالة

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أكد مستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون سليم جريصاتي أنه لم يكن موافقًا على توقيع مرسوم قبول إستقالة حكومة تصريف الأعمال، إلا أنه رفض أي حديث عن إمتعاض لديه أو ربط موقفه هذا بغيابه عن وداع العهد، مبررًا هذا الغياب بأنه ليس موظفًا في الملاك، قائلًا: "لقد اختارني الرئيس عون من خارج كل هذه الحلقة لكي أكون مستشارًا أول لديه، علمًا أنني ودعته بصورة خاصة، وألقيت كلمة في المناسبة."وأوضح جريصاتي لصحيفة "" أن "رفضي توقيع مرسوم قبول إستقالة الحكومة أمر معروف من الأساس، وقد صدر بيانان عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بهذا الموضوع تحديدًا، لكن لا شيء يمنع في الدستور من أن يوقعه الرئيس ولو كان العرف يقتضي بأن تصدر مراسيم قبول إستقالة الحكومة وتعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة معًا."وأشار إلى أن "الرئيس عون شاء التوقيع قبيل مغادرته قصر بعبدا للدلالة على أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولأن توقيع الرئيس المقبل لن يكون مفهومًا، إذ إن ولاية مجلس النواب بدأت في عهد الرئيس عون، إذًا للمرسوم الإعلاني دلالة قانونية وسياسية معًا، وقد رغب الرئيس بتوقيعه منفردًا قبل انتهاء ولايته، وهذا الأمر من صلاحيته."