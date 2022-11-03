صحف اليوم 03 تشرين الثاني 2022 - 00:22 03/11/2022 00:22:50 تخوف من واقع مظلم... (الجمهورية)

مصادر لـ"الجمهورية": مع الغاء بري مبادرته الحوارية يصبح المشهد الداخلي مُفلساً من أي فرصة للانعاش

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجلس النيابي, الرئاسة, بري,لبنان,مصادر لـ"الجمهورية": مع الغاء بري مبادرته الحوارية يصبح المشهد الداخلي مُفلساً من أي فرصة للانعاش

LBCI News Lebanon





وأوضحت المصادر لـ"

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ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري قرأ هذا الواقع سلفا، وان التناقضات الداخلية ستقود اليه حتماً، ومن هنا جاءت مبادرته مع بداية ولاية المجلس النيابي الحالي بوصفه عاكساً لمكونات البلد، الى ان يحدث خرقا ايجابيا في جدار هذه التناقضات، ويوجه بوصلة الرئاسة وكل استحقاقات البلد في الاتجاه الذي يقوده الى بر الامان، بقوله: "على المجلس النيابي الحالي، تقع مسؤولية انقاذ لبنان". تخوفت مصادر مسؤولة من واقع مظلم مقبل عليه لبنان.وأوضحت المصادر لـ" الجمهورية " أنه مع الغاء الرئيس نبيه بري مبادرته الحوارية، يصبح المشهد الداخلي مُفلساً من أي فرصة للانعاش الداخلي واعادة ضبط الرئاسة الاولى على سكة الانتظام، ومع غياب ضابط الايقاع في اتجاه الانتعاش والانتظام، يُخشى من ان يتدرّج الوضع الداخلي سريعا نحو الأسوأ وعلى نحو لا يمكن احتواؤه، او تحمّل ضربات او آثار الامواج التي تتلاطمه من الداخل، وربما من الخارج ايضا.ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري قرأ هذا الواقع سلفا، وان التناقضات الداخلية ستقود اليه حتماً، ومن هنا جاءت مبادرته مع بداية ولاية المجلس النيابي الحالي بوصفه عاكساً لمكونات البلد، الى ان يحدث خرقا ايجابيا في جدار هذه التناقضات، ويوجه بوصلة الرئاسة وكل استحقاقات البلد في الاتجاه الذي يقوده الى بر الامان، بقوله: "على المجلس النيابي الحالي، تقع مسؤولية انقاذ لبنان".

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