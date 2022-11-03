مصادر قريبة من بري لـ"الشرق الأوسط": لا شيء يمكن أن يجمع اللبنانيين في حال فقدان ميزة الحوار

أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يحترم خيارات الكتل، وجددت التأكيد أن "الدعوة للحوار ليست جريمة، بل فضيلة رغم إحجام البعض عنها"، سائلة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط
": "في الوقت الذي يتراكم فيه هذا الكم الهائل من الأزمات، إذا لم يكن الحوار سبيلاً لحل الأزمات، فكيف يمكن مقاربة الأزمات؟".
وحذرت المصادر من أنه بعد أربع جولات من جلسات انتخاب الرئيس "هل من لا يريد الحوار يسعى للعودة إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، سيما وأن خارطة التباينات لم تتغير؟". وشددت على أن الدعوة، التي كانت محصورة ببند وحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية، "هي بخلفية وطنية لإعادة جمع اللبنانيين"، منبهة إلى أن لا شيء يمكن أن يجمع اللبنانيين في حال فقدان ميزة الحوار.