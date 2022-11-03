مصادر "القوات" لـ"الشرق الأوسط": الحوار حول انتخاب الرئيس يصبح كأنه مسألة معلبة يجري إسقاطها على مجلس النواب

أوضحت مصادر حزب "القوات اللبنانية" أنه "في الدستور اللبناني هناك آليات دستورية واضحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الانتخاب لا يخضع لحوار، بل ينتخب بموجب شروط موجودة في الدستور، وهي مسألة من طبيعة انتخابية ديمقراطية وليست مسألة حوارية"، لافتة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط
" إلى أن "الحوار حول انتخاب الرئيس يصبح كأنه مسألة معلبة يجري إسقاطها على مجلس النواب".
وشددت المصادر على وجوب احترام الآليات المنصوص عليها في الدستور، مطالبة بأن "يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة تكون على غرار جلسات الموازنة بدورات مفتوحة، وكل من يتخلف عن الحضور يتحمل المسؤولية أمام الناس والرأي العام بأنه يريد إفراغ موقع الرئاسة".
وأكدت المصادر ضرورة "أن نبقى على هذا المنوال بدورات انتخابية مفتوحة، وتحصل مناقشات وحوارات بين دورة ودورة بين النواب من أجل الوصول للرئيس مما يشكل ضغطاً معنوياً على النواب لانتخاب رئيس".