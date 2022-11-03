صحف اليوم 03 تشرين الثاني 2022 - 01:11 03/11/2022 01:11:29 رسالة دعم سعودية لتأكيد التمسك بالطائف (نداء الوطن)

رسالة دعم سعودية إلى القوى السياسيّة اللبنانيّة التي لا تزال تؤكد تمسّكها في إتفاق الطائف...

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وتوضح أوساط متابعة لـ"

الإعلان تشخص الأنظار يوم السبت المقبل إلى قصر الأونيسكو - بيروت، حيث تقوم سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، بإحياء الذكرى الـ33 لإبرام وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، "الطائف".وتوضح أوساط متابعة لـ" نداء الوطن "، أنّ هذا الإحتفال يأتي بمثابة رسالة دعم سعودية إلى القوى السياسيّة اللبنانيّة التي لا تزال تؤكد تمسّكها في إتفاق الطائف كإطار صالح لتنظيم العلاقات اللبنانية - اللبنانية، في لحظة يكثر فيها الكلام عن الخروج عن هذا الإتفاق أو الميثاق الوطني والذهاب إلى صيغة جديدة. كما أنّه يشكل الترجمة المحليّة للإهتمام الدولي في لبنان، ويلاقي البيان الموقّع من وزراء خارجيّة المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة وفرنسا، الصادر عقب إجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول 2022.

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