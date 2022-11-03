صحف اليوم 03 تشرين الثاني 2022 - 02:34 03/11/2022 02:34:59 في ملف توقيفات النافعة: التحقيق يطلب الاستماع إلى سلوم (الأخبار)

في ملف توقيفات النافعة التحقيق يطلب الاستماع إلى سلوم (الأخبار)

Lebanon, news ,lbci ,أخبار توقيفات, النافعة,هدى سلوم,في ملف توقيفات النافعة التحقيق يطلب الاستماع إلى سلوم (الأخبار)

LBCI News Lebanon



الإعلان

وعلمت صحيفة " في ملف توقيفات النافعة، تحدثت مصادر التحقيق عن تورط موظفين في بيع صكوك تسجيل سيارات بكميات كبيرة. وتبين أنّ السكرتيرة كانت تحصل على 1000 صكّ تبيع كل منها مقابل مليون ليرة، أي ما يعادل مليار ليرة كل بضعة أيام، تحصل على نسبة منها. وكشفت مصادر مطلعة على التحقيق أن مجموع ما كان يتقاضاه رئيس مصلحة شهرياً وصل إلى ملياري ليرة من صكوك بيع السيارات. كما أن «قاطعي الإيصالات»، وعددهم 18، يوزع كل منهم نحو 200 وصل يومياً على أصحاب المعاملات مقابل 200 ألف ليرة للوصل الواحد، ويُحقق كل منهم ما يصل إلى 320 مليون ليرة شهرياً.وعلمت صحيفة " الأخبار " أن طلبات ملاحقة أرسلت إلى وزير الداخلية بسام المولوي للاستماع إلى المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، إذ لا يعقل أن لا تكون الإدارة على علم بهذا التسيب والفلتان المكشوف، فيما تمارس ضغوط كبيرة على الوزير لعدم منح الإذن.

الإعلان