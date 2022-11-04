لائحة أسماء متداولة لرئاسة الجمهورية... قائد الجيش على رأسها (نداء الوطن)

ومن جهة ثانية، أكّد العاملون على خطّ تقريب وجهات النظر ومحاولة التوفيق على مرشح أن اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون يأتي على رأس اللائحة المتداولة، وليس صحيحاً أن هناك "فيتو" عليه، وما عزّز من فرص احتضانه هو سلوكه كرجل دولة وحمايته للجيش اللبناني ومساعدة عناصره وطريقة إدارته السليمة للمؤسسة العسكرية في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان، لذلك هو مؤتمن على قيادة الوطن في هذا الظرف العصيب.