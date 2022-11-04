لائحة أسماء متداولة لرئاسة الجمهورية... قائد الجيش على رأسها (نداء الوطن)

هناك أسماء متداولة جرت مناقشة فرص وصولها إلى سدّة الرئاسة وإمكانية دعمها من قِبل الكتل المسيحية وبقية الأفرقاء بعد سقوط أسماء- صقور الموارنة المرشحين.
وأكدّت المعلومات لصحيفة "نداء الوطن
" أنّ اللائحة ضمّت أسماء عدّة أبرزهم الوزراء السابقون: جهاد أزعور، روجيه ديب، زياد بارود والسفير السابق جورج خوري، لكن حتى الساعة لم يصل الأفرقاء إلى اتفاق حول اسم واحد لتباركه بكركي ويصل إلى المجلس النيابي.
ومن جهة ثانية، أكّد العاملون على خطّ تقريب وجهات النظر ومحاولة التوفيق على مرشح أن اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون يأتي على رأس اللائحة المتداولة، وليس صحيحاً أن هناك "فيتو" عليه، وما عزّز من فرص احتضانه هو سلوكه كرجل دولة وحمايته للجيش اللبناني ومساعدة عناصره وطريقة إدارته السليمة للمؤسسة العسكرية في أصعب مرحلة من تاريخ لبنان، لذلك هو مؤتمن على قيادة الوطن في هذا الظرف العصيب.