مساع حكومية لتغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يوميًا (الشرق الأوسط)

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تسعى الحكومة اللبنانية لتأمين تغذية كهربائية بمعدل يصل إلى 10 ساعات يوميًا بدءًا من شهر كانون الأول المقبل، بعد اتخاذ إجراءين ماليين: أولهما رفع تعرفة الكهرباء للمشتركين بنحو 30 ضعفًا، بموازاة الإتفاق مع مصرف لبنان لتأمين العملة الصعبة على سعر منصة صيرفة العائدة له لاستيراد الفيول.وأشارت مصادر وزارة الطاقة لصحيفة "" إلى أن المساعي الأخيرة نجحت إلى حد كبير لاستئناف إنتاج الكهرباء في المعامل الحرارية، حيث أطلقت الوزارة عبر المديرية العامة للنفط 3 مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول أويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.وتبحث وزارة الطاقة عن مصادر فيول مستدامة بتسهيلات بالدفع. وقالت مصادر مواكبة لزيارة وزير الطاقة للجزائر قبل 3 أيام إن الزيارة كانت إيجابية لناحية تأمين الفيول، لافتة إلى تذليل الكثير من العقبات، ما يسهم في تأمين شحنات فيول مطابقة للمواصفات مع تسهيلات للبنان في دفع ثمنها.