صحف اليوم
05 تشرين الثاني 2022 - 00:58
Back

مساع حكومية لتغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يوميًا (الشرق الأوسط)

مساع حكومية لتغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يوميًا (الشرق الأوسط) Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة الطاقة,الكهرباء,مساع حكومية لتغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يوميًا (الشرق الأوسط)
episodes
مساع حكومية لتغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يوميًا (الشرق الأوسط)
Lebanon News
تسعى الحكومة اللبنانية لتأمين تغذية كهربائية بمعدل يصل إلى 10 ساعات يوميًا بدءًا من شهر كانون الأول المقبل، بعد اتخاذ إجراءين ماليين: أولهما رفع تعرفة الكهرباء للمشتركين بنحو 30 ضعفًا، بموازاة الإتفاق مع مصرف لبنان لتأمين العملة الصعبة على سعر منصة صيرفة العائدة له لاستيراد الفيول.

وأشارت مصادر وزارة الطاقة لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن المساعي الأخيرة نجحت إلى حد كبير لاستئناف إنتاج الكهرباء في المعامل الحرارية، حيث أطلقت الوزارة عبر المديرية العامة للنفط 3 مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول أويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
الإعلان

وتبحث وزارة الطاقة عن مصادر فيول مستدامة بتسهيلات بالدفع. وقالت مصادر مواكبة لزيارة وزير الطاقة للجزائر قبل 3 أيام إن الزيارة كانت إيجابية لناحية تأمين الفيول، لافتة إلى تذليل الكثير من العقبات، ما يسهم في تأمين شحنات فيول مطابقة للمواصفات مع تسهيلات للبنان في دفع ثمنها.
الإعلان
إقرأ أيضاً