صحف اليوم
07 تشرين الثاني 2022 - 01:53
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مصادر لـ "نداء الوطن": اللحظة السياسية راهناً لا تشي بامكان التوافق على صيغة الكابيتال كونترول

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مصادر لـ &quot;نداء الوطن&quot;: اللحظة السياسية راهناً لا تشي بامكان التوافق على صيغة الكابيتال كونترول
Lebanon News
أكدت مصادر متابعة لصحيفة "نداء الوطن" أنّ اللحظة السياسية المحتدمة راهناً لا تشي بامكان توافق كل الكتل على الصيغة المطروحة لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول).
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