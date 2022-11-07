صحف اليوم
07 تشرين الثاني 2022 - 01:53
07/11/2022 01:53:40
مصادر لـ "نداء الوطن": اللحظة السياسية راهناً لا تشي بامكان التوافق على صيغة الكابيتال كونترول
مصادر لـ "نداء الوطن": اللحظة السياسية راهناً لا تشي بامكان التوافق على صيغة الكابيتال كونترول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كابيتال كونترول,سياسة, مصادر لـ "نداء الوطن": اللحظة السياسية راهناً لا تشي بامكان التوافق على صيغة الكابيتال كونترول
LBCI News Lebanon
أكدت مصادر متابعة لصحيفة
"نداء الوطن"
أنّ اللحظة السياسية المحتدمة راهناً لا تشي بامكان توافق كل الكتل على الصيغة المطروحة لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول).
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