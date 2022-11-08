خطّة الفراغ: "تصفير" المواقع المارونية! (نداء الوطن)

رأت المصادر أنّ ما يعزز الهواجس المتأتية عن خطة إفراغ المواقع المارونية في الدولة هو ما تواتر من معطيات تشي بأنّ اللقاء الأخير المطوّل الذي عقده الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني جبران باسيل خلص إلى الاتفاق على الصمود لأطول فترة ممكنة مهما اشتدت الضغوط الداخلية والخارجية حتى يحين موعد التوصل إلى التسوية المرجوّة مع الأميركيين التي تتيح رفع العقوبات عن باسيل وإعادة تعويمه بوصفه "المرشح الرئاسي الأصيل" لدى قيادة حزب الله.
أما على المقلب الآخر من تحالف "8 آذار"، فأشارت المصادر لـ"نداء الوطن"
إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري "يغرّد خارج سرب هذا المخطط" سواءً من خلال دعمه الصريح لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مواجهة باسيل، بالتوازي مع دفعه باتجاه تسريع الخطوات الآيلة إلى إحداث توافق سياسي يسمح بإجهاض خطة إطالة فترة الشغور، معتبرةً أنّ فكرة "لحوار الرئاسي التي دعا إليها بري كانت تهدف في جوهرها إلى "قطع حبال الابتزاز" التي يكبل بها باسيل حزب الله وحلفاءه لمنع إحداث أي "خرق توافقي" في جدار الأزمة الرئاسية.