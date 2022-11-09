صحف اليوم 09 تشرين الثاني 2022 - 01:08 09/11/2022 01:08:38 جنبلاط خلال استقباله السفير الإيراني: لو عندنا في لبنان 2 نبيه بري (الجمهورية)

تفاصيل زيارة السفير الإيراني لجنبلاط: جنبلاط أشاد بدور بري في الترسيم متمنياً لو "عندنا في لبنان 2 نبيه بري"

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LBCI News Lebanon



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وأفادت معلومات صحيفة "













توقّف السفير الإيراني مجتبى أماني خلال زيارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عند واقع وجود حكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات وانعقاد جلسات متلاحقة لمجلس النواب من دون انتخاب رئيس الجمهورية، فعلّق جنبلاط لافتاً انتباه ضيفه الى انّ المسألة هي عند "حليف الحليف"، في إشارة الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتحالف مع "حزب الله".وأفادت معلومات صحيفة " الجمهورية "، أنه وخلال التداول في ملف ترسيم الحدود البحرية، اشاد جنبلاط بدور رئيس مجلس النواب في انجاز الترسيم، متمنياً لو انّ عندنا في لبنان 2 نبيه بري.

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