صحف اليوم
09 تشرين الثاني 2022 - 01:18
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واشنطن تمنع لبنان من الإستفادة من الفيول الإيراني (الأخبار)

واشنطن تمنع لبنان من الإستفادة من الفيول الإيراني (الأخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,واشنطن,واشنطن تمنع لبنان من الإستفادة من الفيول الإيراني (الأخبار)
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واشنطن تمنع لبنان من الإستفادة من الفيول الإيراني (الأخبار)
Lebanon News
تبلغ ميقاتي من مكتب قانوني في الولايات المتحدة إستعان به بأن الهبات الإيرانية تخضع للعقوبات حتى ولو كانت مجانية.

كما تبلغ رسميًا بأن عليه مراسلة وزارة الخزانة الأميركية لطلب إذن خاص (مماثل لإذن أعطي للعراق لشراء الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء) يسمح للبنان بالحصول على هذه الهبة من دون تعريضه لأي عقوبات.
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وبحسب ما أفادت مصادر لصحيفة "الأخبار"، فإن الإتصالات الجانبية تؤكد أن الجانب الأميركي لن يوافق على منح لبنان أي إستثناء، وأن الموقف الأميركي لا يزال ضاغطًا لمنع لبنان من الإستفادة من إيران أو من روسيا.
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